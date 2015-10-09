"Ливерпуль" после разгрома Лиге чемпионов повторил провал XX века

"Ливерпуль" потерпел поражение в девяти из последних 12 матчей — столь неудачной серии у клуба не было со времён ноября 1953 – января 1954 годов, отмечает Football on TNT Sports в X.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов "красные" вновь оказались разбиты — на этот раз ПСВ, который отправил в их ворота четыре мяча и одержал победу 4:1.

Сейчас "Ливерпуль" располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея девять очков. ПСВ, в активе которого восемь баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре 9 декабря мерсисайдцы сыграют в гостях с "Интером", а красно-белые в этот же день примут "Атлетико".