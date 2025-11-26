Асу Алмабаев бросил вызов первому номеру UFC и объяснил свой выбор

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал, почему вызвал на бой первого номера рейтинга UFC наилегчайшего дивизиона американца Джошуа Вана, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев считает, что их виде спорта нужно рисковать, если хочешь добиться поставленной цели, а именно - завоевать пояс чемпиона.

"У казахов говорят: "Поросишь кобылу — дадут верблюда". Я думаю, что раз мы в этом виде спорта, нужно всегда идти на риск. Я не молодею. Если бы мне было 23–24 года, я бы дрался спокойно, без спешки. В моем характере заложено брать всё и сразу, ведь я ежедневно ничем другим не занимаюсь, кроме тренировок. Даже перед сном думаю о том, как завоевать пояс чемпиона. Многие сомневаются в этом. Перед боем с Капе все говорили, что я достоин пояса, а после — начали говорить обратное. Но дело не в этом: всё зависит от моего фокуса и моих мыслей", - сказал Алмабаев на YouTube-канал Naiza TV.

22 ноября в Дохе (Катар) на турнире UFC Fight Night 265 Асу Алмабаев (23-3 MMA, 6-1 UFC) одержал победу над американцем Алексом Пересом (25–10, UFC 7–6) удушающим приёмом в третьем раунде.

Этот успех позволил казахстанцу подняться на восьмое место в найлегчайшем дивизионе, где чемпионским поясом UFC владеет бразилец Алешандри Пантожа (30-5 MMA, 14-3 UFC).

