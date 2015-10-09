Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Участник еврокубков из Казахстана решил судьбу легионера за 180 миллионов

Бразильский легионер Дэвид Майком покинул "Елимай" из Семея, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Майком, пополнил ряды "Елимая" в 2024 году, завершил свое выступление в клубе по обоюдному соглашению сторон. За два сезона он провёл 56 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Его трансферная стоимость оставляет 300 тысяч евро (180 миллионов тенге).

Отметим, что 25-летний опорный полузащитник выступал на родине за "Итараре" и "Капитал-ДФ", также он защищал цвета португальского "Синтеренсе" и литовского "Джюгаса".

Добавим, что "Елимай" занял в КПЛ-2025 четвертое место и выступит в следующем сезоне в Лиге конференций. Для клуба из Семея это будет дебют в еврокубках.


