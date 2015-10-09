Участник еврокубков из Казахстана решил судьбу легионера за 180 миллионов

Бразильский легионер Дэвид Майком покинул "Елимай" из Семея, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Майком, пополнил ряды "Елимая" в 2024 году, завершил свое выступление в клубе по обоюдному соглашению сторон. За два сезона он провёл 56 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Его трансферная стоимость оставляет 300 тысяч евро (180 миллионов тенге).

Отметим, что 25-летний опорный полузащитник выступал на родине за "Итараре" и "Капитал-ДФ", также он защищал цвета португальского "Синтеренсе" и литовского "Джюгаса".

Добавим, что "Елимай" занял в КПЛ-2025 четвертое место и выступит в следующем сезоне в Лиге конференций. Для клуба из Семея это будет дебют в еврокубках.