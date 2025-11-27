Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Асу Алмабаев травмировался в победном бою: известны подробности

Казахстанский боец Асу Алмабаев (23-3 MMA, 6-1 UFC) в интервью YouTube-каналу Namys Fighting рассказал о травме, полученной на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

В лимите наилегчайшего веса Алмабаев досрочно одолел американца Алекса Переса (25–10, UFC 7–6). Трехраундовый поединок завершился в дебюте заключительной пятиминутки, победой казахстанца, когда он применил гильотину, Перес не смог выбраться и сдался.

— Что с рукой Асу? Сломана?

— Не знаю, не то что сломана, или нет. Надо рентген снять. Она опухла, не могу сжать.

— А в каком раунде случилось?

— Наверное, во втором. В третьем раунде в начале я болевой сделал. Точно не помню, я много ударов по голове бил. Хорошая у него голова (улыбается). 

— Но ты по бою чувствовал что мешает, что не можешь сжать? Или почувствовал, уже когда из клетки вышел?

— После боя почувствовал, что не могу шевелить.

Стоит отметить, что в углу "Зульфикара" был один из главных претендентов на титул UFC в полусреднем весе - казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

