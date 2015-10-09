Хаби Алонсо отреагировал на покер Мбаппе в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо поделился впечатлениями от выступления Килиана Мбаппе в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса", сообщают Vesti.kz.

И было от чего — француз устроил настоящий голевой спектакль, оформив покер в игре, завершившейся со счётом 4:3.

"Винисиус и Мбаппе провели хороший матч. Нам нужны все игроки. Килиан выделялся голами, но сегодня главным было изменить динамику, поэтому и празднования были такими. Мы едины. Сезон будет долгим и очень напряжённым, в нём ждёт много разных моментов. Единство и доверие друг к другу имеют первостепенное значение: будут ситуации, когда нужно проявлять настойчивость и не развалиться. Эта победа — шаг вперёд", — приводит слова Алонсо издание Marca.

Мбаппе установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов: не обошлось без "Кайрата"

В текущем сезоне Мбаппе уже провёл 18 матчей за мадридцев во всех турнирах, записав на свой счёт 22 гола и три ассиста — форма, соперничающая с собственной статистикой.

В следующем туре греки 9 декабря отправятся на выезд к "Кайрату", а мадридцы 10 декабря дома примут "Манчестер Сити".