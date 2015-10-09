Соперник "Кайрата" выдал драму в матче с "Реалом": Мбаппе оформил покер

Мадридский "Реал" в результативном матче обыграл на выезде греческий "Олимпиакос" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Хозяева уверенно начали встречу: уже на восьмой минуте Шикинью ловко замкнул атаку и открыл счёт. Но дальше на поле начался персональный спектакль Килиана Мбаппе — с 22-й по 29-ю минуту форвард "Реала" трижды наказал оборону греков и оформил хет-трик почти без пауз.

После перерыва "Олимпиакос" попытался вернуть интригу — Мехди Тареми на 52-й минуте сократил разрыв. Однако мадридская звезда не собиралась сбавлять обороты: на отметке 60 минут Мбаппе забил свой четвёртый мяч за вечер, доведя счёт до 2:4. За девять минут до конца Айюб Эль-Кааби вновь подогрел надежду хозяев, но его гол лишь установил итоговую цифру — 3:4.

По итогам встречи "Олимпиакос" остаётся внизу сводной таблицы Лиги чемпионов, занимая 33-е место с двумя очками. "Реал" благодаря победе удерживает пятые позиции, имея 12 баллов.

В следующем туре греки 9 декабря отправятся на выезд к "Кайрату", а мадридцы 10 декабря дома примут "Манчестер Сити".