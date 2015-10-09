Мбаппе установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов: не обошлось без "Кайрата"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по числу хет-триков в гостевых матчах — теперь у него их четыре, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Squawka.

В матче пятого тура общего этапа против "Олимпиакоса" (4:3) француз устроил настоящий голевой фейерверк, отправив в ворота соперника сразу четыре мяча.

Всего в нынешнем розыгрыше ЛЧ на счету Мбаппе уже девять голов — это его личный лучший результат в турнире. Ранее максимум форварда составлял восемь мячей, которых он достигал в сезонах 2020/21 и 2023/24, выступая за ПСЖ.

Отметим, что во втором туре текущего розыгрыша Мбаппе забил три гола "Кайрату" в матче, который прошел в Алматы и завершился победой "сливочных" со счетом 5:0.

"Реал" тем временем идёт пятым в таблице, имея в активе 12 очков. В следующем туре мадридцев ждёт дуэль с "Манчестер Сити".