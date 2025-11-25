Казахскому нокаутёру вынесли вердикт после второго поражения в UFC

В непростом положении оказался казахстанский боец UFC Бекзат Алмахан (12-3). После трёх боёв в лучшей лиге мира у него одна победа при двух поражениях. Корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов поделился своими мыслями о перспективах Алмахана в американском промоушене.

В субботу 28-летний файтер потерпел поражение единогласным решением судей от грузинского спортсмена Александра Топурии (7-1) на турнире в Дохе (Катар).

UFC любит Алмахана? Уволить его точно не должны

Многие другие бойцы после 1-2 в UFC уже задумались бы о скором завершении пути в лиге. Но к Бекзату это точно не относится, так как себя он зарекомендовал с хорошей стороны.

Поражение от Александра Топурии на UFC Qatar получилось очень болезненным. Однако это тоже важный опыт. Не сказать, что там был декласс или разгром, но грузин оказался на голову выше казахстанца. Сейчас у Алмахана 1-2 в UFC, и с этим никак не поспоришь. Тем не менее это не та стандартная ситуация, когда боец проигрывает два из трёх первых боёв в UFC "непонятно кому". У Алмахана чуть ли не сложнейший путь среди всех казахстанцев в лиге. Он дебютировал на коротком уведомлении против непобеждённого Умара Нурмагомедова и стал первым, кому удалось отправить дагестанца в нокдаун. Затем он стал первым, кто нокаутировал двукратного чемпиона шоу TUF Брэда Катону, причём в его же стране. А после этого встретился с мощным и перспективным Топурией.

Боссы UFC точно должны учитывать то, как и с кем бился Бекзат. Если бы у него было соотношение 1-2 против середняков или скромных дебютантов, то ситуация действительно была бы опасной. Но при текущих реалиях он должен по-прежнему вызывать большой интерес у лиги. Многое зависит и от последнего боя Алмахана по текущему контракту с UFC. В четвёртом бою ему точно необходима победа, желательно яркая. Тогда у UFC практически не останется аргументов против продления контракта с ним. Боец действительно зрелищный, с невероятной нокаутирующей мощью, с высоким процентом досрочных побед. Просто ему достался сложный стартовый путь из-за уровня оппозиции. Но и тут надо подметить, что кому попало таких мощных соперников в первых боях не дают. Значит, в UFC с самого начала понимали, что Бекзат может прыгнуть очень высоко.

Но нельзя думать только о том, насколько неплохими получились предыдущие бои, ведь есть и будущее. Тем более по текущему контракту у казахстанца имеется ещё один поединок.

Отметим, что Алмахан является единственным представителем Казахстана в легчайшем дивизионе UFC. До подписания контракта с лигой он был чемпионом организации