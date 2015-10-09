Именитые клубы изменили положение "Кайрата" в Лиге чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" одержала первую победу на общем этапе Лиги чемпионов и ушла с предпоследнего, 35-го места в таблице розыгрыша, сообщают Vesti.kz.

Португальцы в рамках пятого тура обыграли на выезде амстердамский "Аякс" (2:0), который сейчас пребывает в кризисе.

Таким образом, "Бенфика" поднялась с 35-го на промежуточное 28-е место, а шедший до этого на 34-й позиции "Кайрат" теперь стал 35-м. У алматинцев один балл и сегодня выездной матч против датского "Копенгагена".

"Аякс", пока не набравший очков занимает 36 строчку в турнирной таблице.

В следующем туре, 10 декабря "Аякс" сыграет в Баку с азербайджанским "Карабахом", а "Бенфика" в этот день примет итальянский "Наполи".