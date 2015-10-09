Двумя голами завершился матч преследователей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Амстердамский "Аякс" уступил на своем поле лиссабонской "Бенфике" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Амстердам Арене" завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. На шестой минуте Самуэль Даль открыт счет.

Окончательный результат на 90-й минуте установил Леандро Баррейро.

Таким образом, "Бенфика" одержала первую победу в Лиге чемпионов. Португальский клуб набрал три очка и ушел с предпоследнего, 35-го места в таблице, обойдя "Кайрат", который шел на 34-й строчке.

Замыкает таблицу "Аякс", еще не набравший баллов.

Алматинцы свой матч проведут сегодня, 26 ноября в Копенгагене против одноименного клуба.