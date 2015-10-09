Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кәсіпқой бокс
Где и когда в Казахстане покажут бой Алимханулы за три титула

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) 7 декабря встретится с обладателем пояса WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок за три титула пройдет на арене Frost Bank Center в Сан-Антонио (США).

Телеканалы Qazaqstan и Qazsport покажут бой Алимханулы в прямом эфире. Вечер бокса стартует в 6:00 утра в прямом эфире этих телеканалов.

В последний раз Жанибек выходил на ринг в апреле этого года в Астане, где уверенно победил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) техническим нокаутом в пятом раунде, защитив свои титулы.


