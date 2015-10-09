Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Бублик собрал "идеального теннисиста", не упомянув себя

Александр Бублик. Фото: ©КТФ/Андрей Ударцев

11-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик, представил свой вариант "идеального игрока", собрав из отдельных элементов лучшие качества звёзд мирового тенниса, сообщают Vesti.kz.

  • Подача: Джон Иснер.
  • Приём: Новак Джокович.
  • Форхенд: Давайте выбирать "нормальных" теннисистов, а не богов этой игры… Жоао Фонсека – мне нравится его форхенд.
  • Бэкхенд: Даниил Медведев.
  • Удар с лёта: Хуберт Хуркач.
  • Работа ног: Янник Синнер.
  • Психология: Давайте не будем повторяться. Карлос Алькарас, он довольно стойкий, — сказал Бублик в ролике для TNT Sports.

В нынешнем сезоне Бублик провёл один из самых ярких этапов в карьере, оформив сразу четыре титула: на турнирах ATP-250 в Гштааде и Ханчжоу, а также на ATP-500 в Галле и Кицбюэле.


