Бублик собрал "идеального теннисиста", не упомянув себя

11-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик, представил свой вариант "идеального игрока", собрав из отдельных элементов лучшие качества звёзд мирового тенниса, сообщают Vesti.kz.
- Подача: Джон Иснер.
- Приём: Новак Джокович.
- Форхенд: Давайте выбирать "нормальных" теннисистов, а не богов этой игры… Жоао Фонсека – мне нравится его форхенд.
- Бэкхенд: Даниил Медведев.
- Удар с лёта: Хуберт Хуркач.
- Работа ног: Янник Синнер.
- Психология: Давайте не будем повторяться. Карлос Алькарас, он довольно стойкий, — сказал Бублик в ролике для TNT Sports.
В нынешнем сезоне Бублик провёл один из самых ярких этапов в карьере, оформив сразу четыре титула: на турнирах ATP-250 в Гштааде и Ханчжоу, а также на ATP-500 в Галле и Кицбюэле.
