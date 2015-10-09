Касым-Жомарт Токаев наградил орденом Геннадия Головкина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента World Boxing Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды, сообщают Vesti.kz.

Глава государства наградил Геннадия Головкина орденом "Барыс" I степени за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing, назвав это решение признанием вклада именитого спортсмена в развитие мирового бокса, его профессионализма и безупречной репутации.

– Вы действительно внесли огромную лепту в развитие мирового спорта, достойно представляли казахскую школу бокса с его богатейшими традициями и, конечно же, способствовали признанию Казахстана в качестве боксерской спортивной державы. Ваш путь ознаменован многочисленными блестящими победами. Это история силы духа, стойкости, дисциплины, которая вдохновляет миллионы молодых людей не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны. Без всяких сомнений, Ваше имя вписано в историю мирового бокса, – сказал Президент.

Глава государства дал высокую оценку работе известного спортсмена на посту президента Национального олимпийского комитета.

– Отдельных слов заслуживают Ваши управленческие успехи. В знак признания Ваших спортивных заслуг мною была предложена Ваша кандидатура на пост президента Национального олимпийского комитета. Мы признательны за большую работу, которую Вы проделали в течение небольшого отрезка времени, работая с национальными федерациями во всех видах спорта. Вам удалось наладить успешное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, – заявил Токаев.

Головкин поблагодарил Токаева за поздравления с избранием главой World Boxing

Напомним, 23 ноября, Головкин был единственным кандидатом и уверенно выиграл голосование за пост главы World Boxing.