Головкин поблагодарил Токаева за поздравления с избранием главой World Boxing

Геннадий Головкин поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поздравления с избранием на пост президента World Boxing, передают Vesti.kz.

Токаев поздравил Головкина с избранием на пост президента World Boxnig

"Уважаемый Президент, спасибо большое за поздравления! Я всегда чувствую вашу поддержку и доверие", - написал Головкин в соцсетях.

Отметим, что до Головкина ни один представитель Казахстана не возглавлял международную федерацию ни в одном виде спорта.

Головкин стал главой World Boxing 23 ноября. Его кандидатуру утвердили на Конгрессе организации в Риме (Италия). Всего на должность претендовало два кандидата, но допущен к выборам был только GGG.

Геннадий Головкин - заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира 2003 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года. В профессиональном боксе он стал всемирно известным, проведя 45 боёв: 42 победы, из которых 37 - нокаутом, при этом имея два поражения и одну ничью.

World Boxing - международная организация, созданная в 2023 году после того, как Международный олимпийский комитет отозвал признание у IBA (ранее AIBA) из-за нарушений, включая финансовую непрозрачность и коррупционные скандалы. Сегодня World Boxing отвечает за развитие и регулирование любительского бокса на мировом уровне.

В сентябре 2024 года Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации. Благодаря его усилиям федерации разных стран признали World Boxing, а бокс сохранил место в программе летних Олимпийских игр 2028 года.

