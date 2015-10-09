Токаев поздравил Головкина с избранием на пост президента World Boxnig

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои поздравления Геннадию Головкину по случаю его избрания на высший пост в Международной федерации World Boxing, передают Vesti.kz.

"Поздравляю Геннадия Головкина с избранием на должность Президента Международной федерации World Boxing. Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим Международную федерацию по олимпийскому виду спорта", — отметил глава государства в своём сообщении.

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира 2003 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года. В профессиональном боксе он приобрёл мировую известность, проведя 45 боёв, из которых одержал 42 победы (37 нокаутом), при этом имея два поражения и одну ничью.

World Boxing — международная организация, основанная в 2023 году после того, как Международный олимпийский комитет отозвал признание у IBA (ранее AIBA) из-за нарушений, включая отсутствие финансовой прозрачности и коррупционные скандалы. Сегодня именно World Boxing отвечает за развитие и регулирование любительского бокса.

В сентябре 2024 года Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации и сыграл ключевую роль в том, чтобы федерации разных стран признали World Boxing, а бокс сохранил место в программе летних Олимпийских игр 2028 года.