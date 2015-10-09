"Не надо надеяться, что Головкин пришел и вытянут за уши". Откровенное интервью с GGG

"Для меня большая честь – представлять мою страну", – говорит Геннадий Головкин, комментируя свое назначение главой World Boxing.

Знаменитый боксер установил очередной рекорд – до него ни один представитель Казахстана не возглавлял международную федерацию ни в одном виде спорта.

В эксклюзивном интервью с корреспондентом Tengrinews.kz Головкин откровенно высказался о том, как его мировая популярность помогла стране выйти на такой уровень в спорте, рассказал о личных причинах бороться с предвзятым судейством и ответил тем, кто хочет, чтобы он ушел с должности президента Национального олимпийского комитета.

– Геннадий Геннадиевич, поздравляем с новой должностью! Во время предвыборной гонки Вы представили программу, которая отличается от других тем, что делает упор на образование, цифровизацию и защиту спортсменов. Что из этого, на Ваш взгляд, может изменить мировой бокс?

– Тут все взаимосвязано. Нельзя выбрасывать какое-то из звеньев. И цифровизация, и образование – это направление, в котором должен развиваться этот вид спорта. Нужно повышать образование судей, исключать человеческий фактор, подключать искусственный интеллект, обезопасить спортсменов. Мы должны думать не только о зрелищности, но и о жизни спортсменов после бокса. Это все будет менять и то, как люди будут смотреть этот вид спорта.

– Вы предлагаете внедрить Digital Ringside. Является ли этот пункт главным в борьбе с коррупцией и возвращением репутации любительскому боксу? Эта система будет открытой для болельщиков?

– Думаю, да. В данный момент я считаю, что это необходимо, потому что это используется и в других видах спорта, и, как показала практика предыдущих Олимпийских игр, предыдущих турниров, это работало и было ясно и понятно для простого зрителя. У всех было понимание, как считается, как это все происходит. Это понимание того, что происходит на ринге, вернет интерес к боксу. Все будут боксировать по одним правилам. Если ты попал по сопернику – ты попал.

– Предвзятое судейство очень часто обсуждается как часть коррупционной системы бокса. И казахстанские боксеры не раз сталкивались с этим. Вы тоже не стали исключением – Ваше серебро на Олимпиаде-2004 было очень спорным. Ваш личный опыт как-то подтолкнул Вас в том числе в желании искоренять подобное?

– Предвзятое отношение можно найти в любом виде спорта. Всегда можно найти вход и выход, что-то провернуть и что-то подобное сделать. Наша задача – минимизировать все это. Конечно, можно только мечтать, чтобы исключить это полностью. Человеческий фактор никогда нельзя исключать, кто-то будет пытаться подстроиться и под новую систему. Но, если это будет уже более-менее прозрачная система, все спортсмены, команды будут в одной позиции, условия будут одинаковые для всех. Будем наблюдать. Это и есть процесс работы – смотреть, как все будет меняться, и принимать непосредственное участие в изменениях к лучшему.

Если говорить обо мне – конечно, это то, от чего я ушел в свое время в профессиональный бокс. Однозначно – да. Это то, почему я вернулся в бокс. Таких несправедливых, коррупционных вещей слишком много. Бокс – такой вид спорта, где ты борешься не только в ринге.

– Когда Вы пришли в олимпийскую комиссию World Boxing, показалось, что судейство в адрес наших боксеров уже стало лучше.

– Когда я пришел в олимпийскую комиссию, опять вспомнили, что есть такая команда, как Казахстан. Вспомнили, что у нас были традиции. Вспомнили, что у нас был действительно мировой лидирующий уровень, начали на этом фокусироваться. Но внимание, которые было оказано на моих первых соревнованиях при приходе в олимпийскую комиссию, не было сильно оправдано. Потому что спортсмены ярко не выделялись в том плане, что они лучше кого-то определенного. Но радует то, что за последний год виден прогресс наших боксеров – и у мужской, и женской сборной, как они сильно прибавили, как они развиваются.

Наоборот, я хотел бы обратиться к нашим боксерам – я пришел, и еще больше будет внимания, будет выше спрос. Если выходит на ринг представитель Казахстана, будет пристальное внимание, будут цепляться за каждый момент. Наоборот, пусть чувствуют двойную ответственность на себе. Не так, что на них будут закрывать глаза. Пусть не расслабляются. Это пусть все поймут.

Не надо надеяться, что Головкин пришел и вытянут за уши. И те, кто переживает за наших боксеров, пусть это тоже поймут. Сейчас надо показывать лицо, возвращать свои позиции и традиции на те высоты, на которых мы были изначально.

– Чуть менее двух лет Вы возглавляете НОК Казахстана. Вы постоянно посещаете турниры с участием казахстанских спортсменов, поддерживаете лично, в том числе сборную по боксу. Как оцените развитие казахстанского бокса сейчас?

– Если говорить про условия – они наилучшие. Я не знаю, они лучше или хуже других, но я такого не видел. Если говорить о боксерах – развитие действительно наблюдается. Это показал чемпионат мира в Ливерпуле. Очень радует, что сборная Казахстана стала первой в общекомандном зачете. Это действительно результат проделанной работы. Ребята стали боксировать, а не выживать в третьем раунде. Не вырывать, а по крайней мере дышать все три раунда.

– Это же в том числе потому, что Вы привлекли в сборную Казахстана Кристофера Камачо – тренера по физподготовке, с которым Вы сами работали в последнее время в профи?

- Да, я рекомендовал, и смогли привезти одного из моих тренеров по физподготовке, который помогает, подсказывает, который необходим. Я рад, что есть результат.

– А какое лично у Вас отношение к тому, что сейчас боксеры могут совмещать выступление в любителях и в профи? Например, в этом году чемпионом мира на своем дебютном взрослом первенстве стал Торехан Сабырхан, который так делает.

– Я в первую очередь за безопасность спортсменов. Это очень опасно, если мы говорим о профессиональном боксе, когда молодой 18-летний спортсмен выходит против матерого. Хотя иногда встречаются уникальные боксеры.

Очень здорово, что у нас есть такой спортсмен, что у него сейчас все получается. У каждого есть выбор. Но надо понимать, какого уровня профессионалы допускаются.

Если ты выступаешь на начальном уровне в профи 4-6 раундов – это одно. Выпускать же против закоренелого профи молодого боксера любителя – однозначно нет. В этой ситуации надо просто разбираться в боксе и осознавать последствия того урона, который может нанести опытный профессионал.

– Вы и так много сделали для Казахстана, могли бы отдыхать. Но Вы сначала становитесь главой Национального олимпийского комитета Казахстана и теперь предлагаете серьезные реформы в мировом боксе, которые точно требуют личного участия, которые сложно провернуть без личного опыта. В чем Ваша личная мотивация?

– Просто я понимаю – со мной считаются. Как бы это громко не звучало. Во мне видят не только спортсмена с именем. Здесь много составляющих. Мировая знаменитость с положительным бэкграундом, и плюс международный опыт. Все, что ты сделал не только в родной стране, но и за рубежом. Это популяризация, глобализация. Сюда же можно добавить, что я на протяжении 15 лет имею свою промоутерскую компанию, веду всю эту работу с любителями и профессионалами. Это узнаваемость и, самое главное, положительный имидж. Плюс – я иду как спортсмен. Не как чиновник. Не как кем-то по блату поставленный человек, а именно как профессиональный спортсмен, имеющий долгий стабильный опыт на самом высоком уровне мирового спорта.

– Согласитесь, что Ваша известность и Ваш масштаб должны помочь вернуть бокс в олимпийскую программу на долгосрочной основе?

– Это сразу было понятно.

На предстоящие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе бокс уже не рассматривался, его хотели вывести из олимпийской программы, потому что много было непонятных вещей, про которые с юридической точки зрения я даже не имею права говорить.

Но Международный олимпийский комитет поверил в мою кандидатуру, что все возможно вывести на высокий уровень, доверили мне, и за это я очень благодарен.

– Вы установили для Казахстана очередное достижение – стали первым казахстанцем, который возглавил международную федерацию.

– И я очень этому рад. Я очень горжусь тем, что действительно в моем лице получилось у нашей страны. За что хотелось бы поблагодарить и всех болельщиков, и Главу государства, который понимает, насколько это значимо для авторитета и имиджа страны.

©Фото пресс-службы Акорды

– Мне кажется, еще даже не все в стране осознают, насколько это масштабно.

– Не будем далеко уходить, знакомые меня спрашивают: возглавить международную федерацию – это примерно как что? И когда они начинают прикидывать, кто именно возглавляет международные федерации, они только потом начинают осознавать масштабность. Они начинают узнавать, что руководители международных федераций встречаются с главами государств и представляют не только свой вид спорта, но и свою страну. И тогда они начинают осознавать значимость всего этого, эту величину. Почему я говорю о достижении для страны? Потому что я искренне, всей душой за страну! Я считаю, что это мой долг для страны.

Вы знаете, очень много знаменитых людей, очень много платежеспособных людей с большими возможностями, желанием и амбициями хотели бы занимать такую должность, но получилось у меня.

– Кажется, уж кому, а Вам точно про долг переживать не надо.

– Я сейчас отдаю долг своей стране, потому что это моя Родина. Я, как любой гражданин, хочу внести свой вклад.

И я не понимаю, как до сих пор некоторые смеют на моем имени делать хайп. Я просто поражаюсь. Я к спортсменам отношусь как к младшим братьям, как к землякам, как к родным людям. И, когда против тебя что-то такое делает кто-то родной, для меня это как болезнь общества.

– Ну, хайпуют обычно на самых популярных людях...

– Может, это высокомерно сказано, но не имеют права хайповать на мне вообще. Повода нет. Насколько ты испорчен, настолько и хайпуешь.

– Уровень крутости и масштабности Вашего нового назначения бесспорен. Но Вы также возглавляете Национальный олимпийский комитет Казахстана. Не станет ли проблемой совмещение этих двух должностей?

– Нет. Просто пусть меня услышат – я не собираюсь уходить из НОК. Пусть это все поймут.

Казахстан – моя Родина, которую я представляю и за которую борюсь. Для меня это честь. Я максимально использую свою популярность, чтобы поднимать спортивный авторитет своей страны. Так что пусть все интриги, которые создаются по этому поводу, прекратятся.

Мы вывели НОК на новый уровень взаимодействия с Международным олимпийским комитетом. Есть определенные цели и задачи, планы грандиозные. И по своему желанию я уходить не собираюсь и не планирую. Я ставлю перед собой еще более высокие задачи, задираю планку еще выше благодаря полному пониманию со стороны МОК, партнерским и человеческим отношениям, полному доверию и поддержке с их стороны.

Есть срок полномочий, есть международные процедуры. И, осознавая свою позицию и возможности, я просто не хочу допустить имиджевые потери для страны.

Я переживаю за весь спорт Казахстана. Переживаю за всех казахстанских спортсменов. Как вы ранее отметили, я посещаю многие турниры. Но я поддерживаю наших ребят не просто как функционер. Они мне действительно небезразличны, и взаимоотношения наши очень ценны. Я же сам был на их месте. Я посещаю турниры не просто чтобы подбадривать атлетов, а чтобы вдохновлять их своим примером.

– Давайте поставим точку в вопросе о Вашем прощальном бое. Вы сказали, что вопрос остается открытым, но это очень абстрактно.

– Никогда не говори никогда. Но всему свое время.

Беседовала Юлия Милова