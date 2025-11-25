Сенсация в UFC: Рахмонов намекнул на поединок с Махачевым

Непобеждённый казахстанский боец и третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (19-0) высказался о своём потенциальном возвращении в октагон — и дал понять, что готов выйти против действующего чемпиона дивизиона до 77 килограммов, 34-летнего россиянина Ислама Махачева (28-1), сообщают Vesti.kz.

"Всё хорошо – занимаемся, форму набираем. Я думаю, в следующем году, в начале, может, в середине февраля проведём бой, если всё хорошо будет. (Майкл) Моралес, (Карлос) Пратес – мне без разницы, с кем драться. Ислама (Махачева) поздравляю с поясом. Думаю, скоро мы с ним встретимся", — сказал Рахмонов в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, что Махачев добровольно отказался от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где выступает и Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге.

В этом году казахстанец ещё не выходил в октагон из-за травмы. Его последний поединок состоялся 7 декабря 2024 года, когда он по очкам победил ирландца Иэна Гэрри (17-1).