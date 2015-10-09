Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кәсіпқой бокс
Сегодня 16:59
 

Канело исключили из топ-10 мирового рейтинга: подробности

Канело исключили из топ-10 мирового рейтинга: подробности Сауль Канело Альварес.

Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий — и он не обошёлся без громких перестановок, сообщают Vesti.kz.

После сентябрьского поражения Сауль Канело Альварес впервые за долгое время выпал из топ-10.

На вершине списка неизменно остаётся Теренс Кроуфорд, а Александр Усик удержал вторую позицию. Джесси Родригес совершил рывок на четвертое место, тогда как Дэвин Хэйни теперь лишь замыкает десятку сильнейших.

Топ-10 P4P The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Александр Усик
  3. Наоя Иноуэ
  4. Джесси Родригес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Артур Бетербиев
  7. Дзунто Накатани
  8. Шакур Стивенсон
  9. Давид Бенавидес
  10. Дэвин Хэйни

