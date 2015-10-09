Канело исключили из топ-10 мирового рейтинга: подробности

Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий — и он не обошёлся без громких перестановок, сообщают Vesti.kz.
После сентябрьского поражения Сауль Канело Альварес впервые за долгое время выпал из топ-10.
На вершине списка неизменно остаётся Теренс Кроуфорд, а Александр Усик удержал вторую позицию. Джесси Родригес совершил рывок на четвертое место, тогда как Дэвин Хэйни теперь лишь замыкает десятку сильнейших.
Топ-10 P4P The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Джесси Родригес
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Шакур Стивенсон
- Давид Бенавидес
- Дэвин Хэйни
📋 The Ring’s latest pound-for-pound rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) November 24, 2025
‼️Devin Haney officially re-enters the top 10, while Ring super-flyweight champion Jesse 'Bam' Rodriguez rises to No. 4 💥
Who do you think should be higher or lower ❓ pic.twitter.com/6iqd9UXO4s
Реклама