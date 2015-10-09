Канело исключили из топ-10 мирового рейтинга: подробности

Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий — и он не обошёлся без громких перестановок, сообщают Vesti.kz.

После сентябрьского поражения Сауль Канело Альварес впервые за долгое время выпал из топ-10.

На вершине списка неизменно остаётся Теренс Кроуфорд, а Александр Усик удержал вторую позицию. Джесси Родригес совершил рывок на четвертое место, тогда как Дэвин Хэйни теперь лишь замыкает десятку сильнейших.

Топ-10 P4P The Ring:

Теренс Кроуфорд Александр Усик Наоя Иноуэ Джесси Родригес Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Дзунто Накатани Шакур Стивенсон Давид Бенавидес Дэвин Хэйни