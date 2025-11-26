Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Рахмонов "отменил" титульный бой бывшего соперника в UFC

Рахмонов "отменил" титульный бой бывшего соперника в UFC Шавкат Рахмонов. Фото: ©UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов высказался о притязаниях ирландца Иэна Гэрри на титульный бой, передают Vesti.kz.

22 ноября Гэрри победил по очкам экс-чемпиона дивизиона, американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

"Никакого трэш-тока, только факты: Иэн Гэрри проиграл мне, когда я был травмирован. Он не финишировал никого в своих последних шести боях, и Пратес чуть не остановил его. Мне кажется, он не претендент №1 на титул", — написал Рахмонов в соцсетях.

Отметим, что Рахмонов последний бой провёл 7 декабря 2024 года, когда победил Гэрри решением судей. С тех пор казахстанец не выходил в октагон из-за травмы.

Между тем новым чемпионом полусреднего дивизиона стал россиянин Ислам Махачев, который 16 ноября одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

