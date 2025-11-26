Рахмонов "отменил" титульный бой бывшего соперника в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов высказался о притязаниях ирландца Иэна Гэрри на титульный бой, передают Vesti.kz.
22 ноября Гэрри победил по очкам экс-чемпиона дивизиона, американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.
"Никакого трэш-тока, только факты: Иэн Гэрри проиграл мне, когда я был травмирован. Он не финишировал никого в своих последних шести боях, и Пратес чуть не остановил его. Мне кажется, он не претендент №1 на титул", — написал Рахмонов в соцсетях.
Отметим, что Рахмонов последний бой провёл 7 декабря 2024 года, когда победил Гэрри решением судей. С тех пор казахстанец не выходил в октагон из-за травмы.
No trash talk, just facts: Ian Garry lost to me while I was injured. He hasn’t finished anyone in his last six fights, and Prates nearly stopped him. Doesn’t sound like a #1 contender to me— Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) November 26, 2025
Между тем новым чемпионом полусреднего дивизиона стал россиянин Ислам Махачев, который 16 ноября одержал победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.
