Шавкат Рахмонов выбрал соперника для возвращения в UFC

Третий номер рейтинга UFC полусреднего веса казахстанец Шавкат Рахмонов заявил, что готов провести ещё один претендентский бой, а также назвал потенциальных соперников для своего возвращения, сообщают Vesti.kz.

Рахмонов не дрался с декабря 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри. За это время в дивизионе дважды сменился чемпион. Сперва Белал Мухаммад уступил пояс Джеку Делла Маддалене, а затем чемпиона победил Ислам Махачев.

"Номад" понимает, что ему придётся сперва провести бой, прежде чем получить титульник.

"Я могу снова доказать, что являюсь законным претендентом номер один. В этом случае самый интригующий бой для меня – Камару Усман. Но я не верю, что он примет бой. В прошлом он уже отказывался от поединка со мной", - сказал Рахмонов в эфире The Ariel Helwani Show.

Также казахстанец назвал другие варианты:

"Больше всех со мной хочется биться Бакли, потому что он постоянно хочет со мной драться. А так, конечно, без проблем, с любым. Пратес, Моралес - без проблем. В принципе, Пратес тоже хорошо идет. По-моему, два последних боя он выиграл досрочно, яркий нокаут против Леона Эдвардса. Без проблем! С кем угодно! Главное - заранее знать", - добавил он.

Ранее Рахмонов заявил о готовности провести титульный бой с Махачевым и даже выбрал дату.