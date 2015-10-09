"Не стоит спешить". Алимханулы обнадёжили после срыва поединка

Олимпийский чемпион (2000) по боксу из Казахстана Ермахан Ибраимов высказался по поводу срыва поединка обладателя двух титулов в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz со ссылкой на B1rinshibol.

Напомним, что 6 декабря в Сан-Антонио (США) 32-летний спортсмен из Жыланды должен был провести главный бой в своей карьере — объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), обладателем титула WBA. Однако Алимханулы сдал положительный допинг-тест и был снят с карда. Всемирная боксерская организация (WBO) уже начала расследование инцидента.

Однако Ибраимов считает, что с выводами торопиться рано. По его словам, в истории спорта были случаи, когда первый тест показывал положительный результат, а второй анализ спортсмены проходили успешно.

"Были спортсмены, которые сдавали вторую допинговую пробу и успешно её проходили. Поэтому не стоит спешить, давайте дождёмся результатов ещё одного теста", — сказал Ибраимов в программе "Таңшолпан".

Тем временем, Лара всё же выйдет на ринг в Сан-Антонио: его новым соперником станет венесуэлец Йохан Гонсалес (36-4, 34 КО), который заменил казахстанца.

Лара получил вместо Алимханулы нового соперника: что его связывает с Казахстаном?

Ранее команда Алимханулы выступила с заявлением по скандалу и отмене боя за три титула.

Добавим также, что Алимханулы узнал последствия допинг-скандала.

Декабрь - самый печальный месяц в казахстанском спорте? Второй год подряд разбиваются мечты

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!