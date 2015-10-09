Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Следующий соперник "Барыса" совершил камбэк с 0:4 и победил в матче КХЛ

В Новосибирске (Россия) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной "Сибирью" и московским "Спартаком". Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 7:6, после впечатляющего камбэка со счёта 0:4, передают Vesti.kz.

Героический камбэк "Спартака"

Московская команда смогла переломить ход встречи, постепенно сокращая отставание и дожав соперника в дополнительное время. Голы за "Спартак" забили Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дубль), Данил Пивчулин, Адам Ружичка и Никита Коростелёв.

"Сибирь" не сдалась без боя

Несмотря на поражение, хозяева поля также продемонстрировали результативную игру: шайбы на счету Ивана Климовича, Антона Косолапова, Михаила Абрамова, Скотта Уилсона, Семёна Кошелева и Чейза Приски.

Следующая битва с "Барысом"

Следующий поединок для московской команды состоится уже 5 декабря в Астане против единственного представителя Казахстана в КХЛ - "Барыса".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 декабря 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Спартак
Спартак
(Москва)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Спартак
Проголосовало 2 человек

