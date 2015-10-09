Декабрь - самый печальный месяц в казахстанском спорте? Второй год подряд разбиваются мечты

Второй год подряд декабрь дарит казахстанским болельщикам большие надежды, которые в конце концов разбиваются. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как вновь крупнейшее спортивное событие срывается в последний момент.

В то время, когда весь Казахстан, затаив дыхание, вёл обратный отсчёт оставшихся дней до самого крупного поединка в карьере Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), всё обернулось большим разочарованием: во вторник вечером стало известно, что поединок отменён из-за положительного допинг-теста казахстанского чемпиона.

В итоге противостояние чемпиона мира в среднем весе по версиямиз Казахстана против(31-3-3, 19 КО), владеющего поясом по линии, было снято с карда. Кубинцу уже нашли нового соперника в лице венесуэльца(36-4, 34 КО).

Они разделят ринг в воскресенье, 7 декабря, в Сан-Антонио (Техас, США). На кону будет стоять пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, принадлежащий Ларе.

Год назад сорвался бой другого непобеждённого казахстанца

Если в декабре этого года самый крупный бой в карьере должен был провести непобеждённый боксёр Алимханулы, то год назад в это же время в США должен был пройти крупнейший поединок в истории казахстанского ММА.

Небитый казахстанец Шавкат Рахмонов должен был столкнуться с тогдашним чемпионом полусреднего веса UFC Белалом Мухаммадом. Бой был запланирован на 8 декабря, однако о его отмене стало известно ещё в конце октября, когда нам эту информацию подтвердил источник из команды Шавката.

Разница лишь в том, что в прошлом году масштабное событие для Казахстана было сорвано по вине соперника нашего соотечественника, получившего травму, и в итоге Шавкат подрался с другим бойцом в нетитульном поединке. В этот раз же всё сложилось так, что проваленный допинг-тест Жанибека привёл к отмене главного боксёрского боя для всей страны.

После такого в голову приходит только одна мысль: казахстанским звёздам спорта нужно отказаться от крупных вызовов в декабре на территории США. Второй год подряд болельщики сталкиваются со срывом столь важных мероприятий. Будем надеяться, что это не станет традицией.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!