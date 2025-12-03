UFC объявил решение по казахстанскому нокаутёру после поражения Топурии

Стали известны последствия поражения казахстанского бойца легчайшего веса UFC Бекзата Алмахана (12-3) испанцу грузинского происхождения Александу Топурия (7-1), передают Vesti.kz.

Обновлён рейтинг легчайшего веса UFC

Напомним, спортсмены встретились в октагоне на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Поединок прошёл всю дистанцию в три раунда, а его итогом стала победа соперника уроженца Жамбылской области единогласным решением судей.

Теперь, согласно информации журналиста Доминика Берлина, Алмахан опустился на 35-е место легчайшего дивизиона. Топурия, в свою очередь, поднялся на 25-ю строчку.

Чемпионом в весе Бекзата по-прежнему является грузинский файтер Мераб Двалишвили (21-4), который 7 декабря проведёт свою четвёртую защиту титула за год. Соперником 34-летнего бойца станет россиянин Пётр Ян (19-5).

The UFC Bantamweight rankings following #UFC322 #UFCQatar



🇬🇪Aleksandre Topuria rises to #25



🇰🇿Bekzat Almakhan falls to #35



🇺🇸Ethyn Young debuts at #56



🇺🇸Malcolm Wellmaker falls to #61 pic.twitter.com/xhHnkuWY3X — Dominick Berlin (@OVERRATEMMA) November 30, 2025

Алмахан чередует победы с поражениями

Бекзат Алмахан дебютировал в UFC в марте 2024 года, выйдя на бой с коротким уведомлением против россиянина Умара Нурмагомедова (19–1) — брата легендарного Хабиба Нурмагомедова (29–0). Уже в первом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун, но в итоге уступил единогласным решением судей.

Во втором поединке, который прошёл в мае этого года, Алмахан впечатляюще реабилитировался: всего за минуту он нокаутировал канадца Брэда Катону (14–5), двукратного победителя шоу The Ultimate Fighter. Особое значение этому придавало то, что бой состоялся в Монреале — на родине соперника. До встречи с Алмаханом Катона ни разу в карьере не проигрывал нокаутом.

Топурия быстро продвигается в "топы" дивизиона

Для Александра, который является старшим братом чемпиона лёгкого веса UFC Илии Топурии (17–0), это был всего второй бой в лучшей лиги мира. Он начал карьеру в североамериканском промоушене в феврале текущего года, победив австралийца Колби Тикнесса (8–1).

