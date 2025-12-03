Рахмонов? UFC предложил Махачеву соперников на январский турнир

Действующему чемпиону полусреднего веса UFC россиянину Исламу Махачеву (28-1) предложили провести главный бой номерного турнира 324 в январе 2026 года, передают Vesti.kz.

Менеджер дагестанского файтера Али Абдель-Азиз подтвердил, что лучшая лига мира в списке возможных соперников озвучила имена экс-чемпиона дивизиона Камару Усмана (21-4) из США и ирландца Иэна Мачадо Гарри (17-1).

"В UFC обратились ко мне и предложили Махачеву главный бой в январе. Хабиб (Нурмагомедов) сказал: "Заткнись. Нет", — рассказал Абдель-Азиз в интервью MMAJunkie.

Непобедимая серия

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед подряд в UFC. Ислам выиграл титул в полусреднем весе 16 ноября на турнире UFC 322, когда в главном событии победил единогласным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3). Всего в его профессиональной карьере по смешанным единоборствам 28 побед и одно поражение. Дебют россиянина состоялся в 2010 году.

Стоит отметить, что одним из претендентов на пояс в дивизионе дагестанца является казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), уже заявивший о своих чемпионских амбициях.

