Профи-бокс
Вчера 23:39
 

Допинг-проба сорвёт бой за три титула? Заявление Жанибека Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: Турар Казангапов, Vesti.kz©

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) из Казахстана сделал заявление после того, как появилась информация о том, что он провалил допинг-тест, сообщают Vesti.kz.

Это произошло пред боем с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO).

"Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это прекрасно знаете. Я был удивлен, когда прочитал новости. ВАДА взяла первый тест и сказала, что всё чисто. Я не менял приём витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный", - написал Алимханулы в соцсетях.

Напомним, поединок запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана). На кону стоят три титула.

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO). 

