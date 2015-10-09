Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 07:30
 

"Барселона" сделала камбэк против "Атлетико": Левандовски не забил пенальти

  Комментарии

"Барселона" сделала камбэк против "Атлетико": Левандовски не забил пенальти

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в перенесённом матче 19-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 3:1.

Первыми успеха добились гости усилиями Алекса Баэны на 19-й минуте. Хозяева ответили голами Рафиньи, Дани Ольмо и Феррана Торреса на 26-й, 65-й и 90+6-й минутах соответственно. При этом Роберт Левандовски не реализовал пенальти на 36-й минуте.

После этой победы "сине-гранатовые" с 37 очками продолжают лидировать в турнирной таблице, тогда как "матрасники" располагаются на четвёртой строчке, имея в активе 31 балл.

6 декабря "Барселона" отправится в гости к "Бетису", а "Атлетико" в этот день сыграет на выезде против "Атлетика" из Бильбао.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

