"Барселона" сделала камбэк против "Атлетико": Левандовски не забил пенальти

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в перенесённом матче 19-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 3:1.

Первыми успеха добились гости усилиями Алекса Баэны на 19-й минуте. Хозяева ответили голами Рафиньи, Дани Ольмо и Феррана Торреса на 26-й, 65-й и 90+6-й минутах соответственно. При этом Роберт Левандовски не реализовал пенальти на 36-й минуте.

После этой победы "сине-гранатовые" с 37 очками продолжают лидировать в турнирной таблице, тогда как "матрасники" располагаются на четвёртой строчке, имея в активе 31 балл.

6 декабря "Барселона" отправится в гости к "Бетису", а "Атлетико" в этот день сыграет на выезде против "Атлетика" из Бильбао.

