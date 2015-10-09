Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 07:45
 

WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы

  Комментарии

Поделиться
WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы ©x.com/WorldBoxingOrg

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Поделиться

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Алимханулы - Лара: почему может быть сорван бой за три титула

Реакция WBO

"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.

Поединок Алимханулы - Лара был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США).

Алимханулы уже отреагировал на случившееся.

Ранее источник сообщил, что на замену казахстанцу выйдет 34-летний Йохан Гонсалес (36–4, 24 KO) из Венесуэлы.

Алимханулы провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно победив француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 KO).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!