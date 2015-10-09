WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 KO), передают Vesti.kz.
Алимханулы - Лара: почему может быть сорван бой за три титула
Реакция WBO
"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.
Поединок Алимханулы - Лара был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США).
🚨The WBO has confirmed an adverse analytical finding for WBO Middleweight Champion Zhanibek Alimkhanuly from VADA testing ahead of his scheduled bout vs. Erislandy Lara.— WBO (@WorldBoxingOrg) December 2, 2025
An internal investigation is now underway, and a Show Cause Notice will be issued. No further comments will… pic.twitter.com/t2C3uMhpD4
Алимханулы уже отреагировал на случившееся.
Ранее источник сообщил, что на замену казахстанцу выйдет 34-летний Йохан Гонсалес (36–4, 24 KO) из Венесуэлы.
Алимханулы провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно победив француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 KO).
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама