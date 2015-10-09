WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Алимханулы - Лара: почему может быть сорван бой за три титула

Реакция WBO

"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.

🚨The WBO has confirmed an adverse analytical finding for WBO Middleweight Champion Zhanibek Alimkhanuly from VADA testing ahead of his scheduled bout vs. Erislandy Lara.



An internal investigation is now underway, and a Show Cause Notice will be issued. No further comments will… pic.twitter.com/t2C3uMhpD4 — WBO (@WorldBoxingOrg) December 2, 2025

Поединок Алимханулы - Лара был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США).

Алимханулы уже отреагировал на случившееся.

Ранее источник сообщил, что на замену казахстанцу выйдет 34-летний Йохан Гонсалес (36–4, 24 KO) из Венесуэлы.

Алимханулы провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно победив француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 KO).

