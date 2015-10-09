World Boxing назвала новые места казахстанских боксёров в рейтинге

Международная организация World Boxing представила обновлённый рейтинг среди мужчин, передают Vesti.kz.
Представители сборной Казахстана - Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай - сохранили лидирующие позиции в своих весовых категориях.
Места казахстанцев в рейтинге World Boxing:
🔹До 50 кг: 1-е место - Санжар Ташкенбай
🔹До 55 кг: 1-е место - Махмуд Сабырхан
🔹До 55 кг: 13-е место - Нурсултан Алтынбек
🔹До 65 кг: 7-е место - Ертуган Зейнуллинов
🔹До 70 кг: 1-е место - Торехан Сабырхан
🔹До 70 кг: 10-е место - Нурбек Мурсал
🔹До 75 кг: 11-е место - Сабыржан Аккалыков
🔹До 80 кг: 2-е место - Нурбек Оралбай
🔹До 80 кг: 13-е место - Санжарали Бегалиев
🔹До 80 кг: 17-е место - Диас Молжигитов
🔹До 85 кг: 5-е место - Султанбек Айбарулы
🔹До 85 кг: 12-е место - Даулет Тулемисов
🔹До 85 кг: 12-е место - Бекзад Нурдаулетов
🔹До 90 кг: 8-е место - Сагындык Тогамбай
🔹Свыше 90 кг: 1-е место - Айбек Оралбай
🔹Свыше 90 кг: 14-е место - Даниял Сапарбай
Ранее World Boxing изменила позицию Назым Кызайбай в рейтинге, подробности - по ссылке.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама