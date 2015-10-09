Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира: известна причина

Американский боксёр Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) утратил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, передают Vesti.kz со ссылкой на The Ring.

WBC отобрал пояс у Крофорда

Это произошло после того, как Всемирный боксёрский совет (WBC) отобрал пояс у Кроуфорда. Причина - неуплата американцем комиссионных за два последних боя, что является обязательным условием для поддержания чемпионского статуса.

По информации Boxingcene.com, речь идёт о сумме в 300 тысяч долларов. Это 0,6 процента от гонорара в 50 миллионов долларов, которые Кроуфорд заработал за последний бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 29 КО).

Кто заберёт пояс?

Титул чемпиона WBC во втором среднем весе объявлен вакантным. За него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли.

При этом гватемалец Лестер Мартинес станет обязательным претендентом на бой с победителем.

Как Кроуфорд стал абсолютным чемпионом

В сентябре Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей и завоевал все чемпионские титулы во втором среднем весе.

Таким образом, Теренс - первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в "эру четырех поясов".

Кто такой Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омахе (Небраска). Заниматься боксом начал в семь лет, а в профессионалы перешел в 2008-м.

Сперва Кроуфорд завоевал титул WBO в легком весе, после чего в 2017 году стал абсолютным чемпионом в первой полусредней категории, объединив все ключевые пояса.

В 2023-м он повторил это достижение уже в полусреднем весе, одолев Эррола Спенса и подтвердив свой статус одного из лучших боксеров современности.

Впоследствии американец поднялся в первый средний вес, где также завоевал чемпионский титул. А победа над Саулем Канело Альваресом позволила ему установить исторический рекорд, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

За карьеру Кроуфорд провел 42 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения, сохраняя один из самых чистых рекордов в мировом боксе.

