Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 09:00
 

World Boxing изменила позицию Назым Кызайбай в рейтинге

  Комментарии

Поделиться
World Boxing изменила позицию Назым Кызайбай в рейтинге Назым Кызайбай. ©instagram.com/boxingkazakhstan

Международная организация World Boxing опубликовала обновлённый рейтинг женщин-боксёров, передают Vesti.kz.

Поделиться

Международная организация World Boxing опубликовала обновлённый рейтинг женщин-боксёров, передают Vesti.kz.

Лидер женской сборной Казахстана, Назым Кызайбай, утратила лидерство в категории до 48 кг, опустившись на второе место. Её обошла Минакши из Индии, выйдя на первую строчку.

Лидирующие позиции в своих дивизионах удержали Аида Абикеева (до 65 кг) и Наталья Богданова (до 70 кг).

Казахстанки расположились следующим образом:

🔹До 48 кг. 2-е место. Назым Кызайбай
🔹До 51 кг. 2-е место. Алуа Балкибекова
🔹До 51 кг. 11-е место. Жазира Уракбаева
🔹До 51 кг. 11-е место Жансая Рахимберди 
🔹До 57 кг. 10-е место. Карина Ибрагимова
🔹До 57 кг. 13-е место. Улжан Сарсенбек
🔹До 57 кг. 17-е место. Айдана Забынбекова
🔹До 60 кг. 3-е место. Виктория Графеева
🔹До 65 кг. 1-е место. Аида Абикеева
🔹До 70 кг. 1-е место. Наталья Богданова
🔹До 75 кг. 13-е место. Надежда Рябец
🔹До 80 кг. 6-е место. Гульсая Ержан 
🔹До 80 кг. 10-е место. Диана Магауяева 
🔹Свыше 80 кг. 3-е место. Елдана Талипова
🔹Свыше 80 кг. 9-е место. Асель Токтасын

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!