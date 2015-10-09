Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Принято неожиданное решение по бою Алимханулы за три титула

Жанибек Алимханулы (справа). ©Турар Казангапов, Vesti.kz.

Бой чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO) отменен после проваленного казахстанцем допинг-теста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Андреаса Хейла.

По информации Хейла, ссылающегося на организаторов боя, на замену Алимханулы выйдет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

"Я подтвердил через PBC, что теперь Эрисланди Лара проведёт бой с Йоханом Гонсалесом в субботу после того, как Жанибек Алимханулы не прошёл тест VADA", — написал он.

Допинг-проба сорвёт бой за три титула? Заявление Жанибека Алимханулы

Напомним, поединок Алимханулы - Лара за три титула был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана).

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO). 

