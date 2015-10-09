Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лишат титулов и дисквалифицируют? Алимханулы узнал последствия допинг-скандала

Журналист Boxingnews24.com Кен Вудс прокомментировал ситуацию вокруг провалившего допинг-тестирования чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

6 декабря в Техасе (США) Алимханулы должен был провести бой с чемпионом WBA кубинцем Эриланди Ларой (31-3-3, 19 KO), но казахстанец сдал положительный допинг-тест. В его пробе нашли мельдоний. Алимханулы отрицает намеренное применение вещества.

Сам бой Алимханулы - Лара отменён. Тем не менее, кубинец выступит в шоу и проведёт защиту титула против Йохана Гонсалеса (36-4, 34 КО) из Венесуэлы.

"Ранее сегодня стало известно, что Жанибек сдал положительный тест на запрещённое вещество мельдоний. Он немедленно выложил пост в соцсети Х, заявив, что "удивлён" его результатом и хочет пройти повторную проверку. Однако он всё равно был исключён из числа участников карда.

Пока неясно, будет ли он лишён титулов, оштрафован и дисквалифицирован, если повторный тест также покажет положительный результат. 

Это окажет очень негативное влияние на карьеру Жанибека, поскольку он уже больше года добивается проведения объединительного боя с чемпионом WBC в среднем весе Карлосом Адамесом", - написал автор.

Ранее стало известно, что WBO начала расследование по допинг-скандалу Алимханулы, а президент организации Густаво Оливьери выступил с заявлением.

Свой последний бой 32-летний Алимханулы провел в апреле 2025-го в Астане, когда нокаутировал в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO) и защитил титулы.

Забрал пояс Головкина и побеждал Сарсекбаева: что нужно знать про соперника Алимханулы - Эрисланди Лару

