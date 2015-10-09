Команда Алимханулы выступила с заявлением по скандалу и отмене боя за три титула

Команда чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой казахстанского боксёра, сообщают Vesti.kz.

В официальном заявлении команды отмечается:

"Мы знаем, что так же, как мы удивились этой новости, удивилось и множество болельщиков. Мы чувствуем, что, как упало наше настроение, так же расстроилось и множество людей. Ведь тех, кто поддерживает нас и переживает, очень много. Долгожданный бой не состоится".

Команда подчеркнула, что удивление вызвано тем, что первый анализ VADA оказался чистым, а во втором выявился спорный момент:

"Между первым и вторым тестом мы не меняли ни питание, ни витамины. Мы не можем понять, как такое могло произойти!"

В заявлении также отмечается, что боксер и его представители активно работают с менеджерами и юристами:

"Мы попросили разрешить повторную сдачу анализа. Также проводятся работы по лабораторной проверке второй части старого анализа. Ждём информации от специалистов".

Команда добавила:

"В большом спорте бывают разные трудности. С Божьей помощью мы пройдём и через это! Главное — не опускать голову! Огромное спасибо за ваши слова поддержки".

Напомним, Алимханулы 6 декабря в Техасе (США) должен был провести бой с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), но его отменили из-за мельдония в пробе казахстанца.

Тем не менее, кубинец выступит в шоу и проведёт защиту титула против Йохана Гонсалеса (36-4, 34 КО) из Венесуэлы.

