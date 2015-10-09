Президент WBO объявил решение по допинг-скандалу Алимханулы

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери выступил с официальным заявлением по допинг-скандалу чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.
По его словам, организация получила официальное уведомление от VADA о неблагоприятном результате теста казахстанского боксера. В связи с этим в WBO запускают установленную административную процедуру.
"WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа (положительного теста) у указанного бойца. В связи с этим будет инициирован административный процесс через формальное уведомление Show Cause ("Представьте объяснение").
WBO предоставит боксёру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.
WBO подчеркивает, что его антидопинговая программа действует по принципу строгой ответственности. Это означает, что если в организме участника WBO обнаружено запрещённое вещество, для установления нарушения не требуется намерение, вина, халатность или сознательное употребление.
На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещённые вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещённое вещество", — написал Оливьери в соцсетях.
1. Re: WBO Middleweight Champion Zhanibek Alimkhanuly— Gustavo Olivieri, Esq. (@OlivieriLaw) December 2, 2025
Ранее стало известно, что в допинг-пробе Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний, а его объединительный бой против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO) отменён.
Сообщалось, что Алимханулы нашли замену на бой против Лары на вечере бокса, который состоится 7 декабря в США.
Алимханулы записали первое поражение в карьере и "лишили" титулов
