Объявлен новый соперник Лары после скандала с Алимханулы

Объявлен новый соперник чемпиона по версии WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO), передают Vesti.kz.
Как сообщает Ring Magazine, Лара теперь будет защищать свой титул против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-4, 34 KO) в эту субботу, 6 декабря, в рамках вечера бокса в Сан-Антонио (США).
Первоначальный соперник Лары, чемпион WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 KO), был снят с боя после того, как VADA вынесла неблагоприятное заключение.
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Алимханулы обнаружено запрещённое вещество мельдоний. Президент WBO объявил решение по допинг-скандалу казахстанского боксёра.
‼️ WBA middleweight champion Erislandy Lara will now defend his title against Johan Gonzalez this Saturday on the undercard of Isaac Cruz vs. Lamont Roach.— Ring Magazine (@ringmagazine) December 2, 2025
Lara's original opponent, WBO and IBF middleweight champion Janibek Alimkhanuly, was pulled following an adverse VADA… pic.twitter.com/TtkldraAZW
Алимханулы последний раз выходил на ринг в апреле 2025 года, когда уверенно победил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 KO).
Лара владеет своим титулом с 2021 года, когда нокаутировал в первом раунде американца Томаса Ламанна (39-6-1, 18 KO).
