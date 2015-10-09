Провёл лучший сезон за "Кайрат", но не сыграл в ЛЧ: куда уйдёт Заруцкий и повторит ли он путь отца?

32-летний голкипер Александр Заруцкий принял решение не продлевать контракт с "Кайратом". После классного сезона в составе алматинцев он удивил болельщиков своим решением. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему футболист выбрал такой шаг.

Только в начале этого года Заруцкий перебрался в "Кайрат", не став продлевать контракт с "Астаной". В столице вратарю не доверяли, и он всегда оставался в тени своих конкурентов, которые, по большому счёту, ничем особым не выделялись. За четыре сезона в столице Александр провёл чуть более 50 матчей, и это не могло его устраивать.

Можно сказать, что один год в "Кайрате" дал Заруцкому больше, чем четыре сезона в "Астане". В 2025 году он провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, хотя мог сыграть и больше, не получи травму. Однако во всём есть своё благо, ведь не случись это повреждение, возможно, не раскрылись бы так ярко более молодые голкиперы Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмурза.

Однако большую часть матчей в чемпионском для "Кайрата" сезоне отыграл именно Заруцкий, и его роль в успехах команды была действительно велика. В премьер-лиге (КПЛ) он часто выручал свою команду, а в турнирной таблице всё решалось до самого конца. В еврокубковой квалификации тоже было много ярких моментов, особенно серия пенальти в Братиславе против местного "Слована".

Информация о том, что Заруцкий покинул "Кайрат", появилась вчера. Он не прибыл с командой в Астану на подготовку к матчу с "Олимпиакосом" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, а чуть позже Meta-Ratings.kz сообщили, что клуб не договорился с игроком о продлении контракта.

Выездной матч с "Селтиком" стал последним для Заруцкого за "Кайрат"

Почему Заруцкий покинул "Кайрат"? Он мог остаться

Всю подноготную рассказать мы вам не сможем, так как не знаем всей ситуации, но то, что вырисовывается из логических соображений, распишем. Заруцкий провёл яркий сезон в Алматы, завоевал чемпионство, ощутил новый уровень выступлений в еврокубках. Это был его лучший сезон в карьере, ведь тут и трофеи с историческим выходом в основной этап Лиги чемпионов, и признание со стороны всех казахстанских болельщиков, а ещё первый официальный матч турнирного значения в свитере сборной Казахстана.

При этом Заруцкий понимает, что его травма раскрыла нового лидера и звезду отечественного футбола в лице Анарбекова, который не только стал одним из ключевых игроков в клубе, но и занял лидирующую позицию в сборной. А юный Калмурза зарекомендовал себя как голкипер, который уже готов быть сменщиком в большом клубе.

Значит ли это, что Анарбеков точно останется в "Кайрате" на следующий сезон - пока сказать сложно, ведь интерес к молодому голкиперу есть даже в Европе, и его классные спасения в Лиге чемпионов видят все. Но теперь алматинцы точно постараются оставить воспитанника у себя, либо расстаться с ним за достойную компенсацию, чтобы приобрести другого сильного вратаря.

Сказать, что Александр боится конкуренции - язык не повернётся, ведь он конкурировал всю свою карьеру. Но после опыта в "Астане", где он незаслуженно оставался в тени на протяжении нескольких лет, и, что самое главное, после того, как он показал всей стране свой уровень в квалификации еврокубков - никакого желания оставаться на вторых ролях у него нет, и хочется быть твёрдым номером один, чего он и заслуживает.

Эта стандартная, но редкая ситуация, когда в команде есть сразу два сильных голкипера, которые спокойно заняли бы пост первого номера в любом другом клубе чемпионата. Заруцкому уже 32 года, и сейчас нужно думать об игровом тонусе, дабы не закрепиться в числе "ветеранов на скамейке". Уровень этого вратаря точно позволяет ему быть лидером на поле.

Самое большое сожаление - в ЛЧ Заруцкий так и не сыграл

Увы, но за Александра действительно обидно из-за этого. Провести даже один матч на общем этапе было бы незабываемо. Но судьба сложилась так, что первые две игры, как и решающую встречу квалификации (в которой раскрылась звезда Анарбекова), он пропускал из-за травмы. А в стартовых матчах общего этапа вовсе играл Калмурза.

Затем Заруцкого стали включать в заявку, но он ещё не был готов к игре. В последнем матче с "Копенгагеном" (2:3) он тоже участия не принял, так как в отличной форме находился Анарбеков. Поэтому стечение обстоятельств, связанное с травмой, так и не позволило Александру сыграть в турнире.

Стоило ли переподписывать контракт ради шанса сыграть в одном из трёх последних матчей? Вряд ли. Насколько нам известно, казахстанцам "Кайрат" не предлагал допсоглашения до конца января, там есть только вариант с полноценным продлением контракта. И ради последних матчей в Лиге чемпионов продлевать контракт на целый год Заруцкий не стал, тем более далеко не факт, что с "Олимпиакосом", "Брюгге" или "Арсеналом" ему бы выпал шанс сыграть в воротах.

Названы два претендента. Кого Заруцкий может усилить?

На самом деле - любую команду чемпионата. Но во вчерашней новости наших коллег были названы два кандидата на подписание Заруцкого - "Тобол" и "Елимай". Если говорить о костанайцах, то в сезоне-2025 матчи между собой поровну поделили два казахстанских голкипера - Данил Устименко и Султан Бусурманов.

Устименко пока не удаётся вернуть свою пиковую форму и уверенность в себе, которая была у него ещё пару-тройку лет назад. Бусурманов же в 29-летнем возрасте провёл один из самых лучших сезонов в карьере. Но Заруцкому по силам стать лидером в этой компании, как по навыкам, так и по опыту. Особенно если "Тобол" ставит перед собой большие задачи на следующий сезон, а это и так понятно, ведь клуб вернулся в еврокубки и откроет сезон битвой с "Кайратом" за Суперкубок Казахстана.

"Елимай" - тоже перспективный и манящий вариант, где последние полтора года есть ярко выраженный первый номер в лице украинца Максима Коваля. Но пока неясно, сохранят ли его семейчане в своих рядах.

С этим клубом могла бы получиться красивая история. Дело в том, что в 2003 году за "Елимай" играл отец вратаря, Александр Заруцкий-старший. Он действовал в центре обороны и провёл 26 матчей за команду во всех турнирах.

За всю свою карьеру Заруцкий ещё никогда не играл в том же клубе, за который выступал его отец. Кстати говоря, Заруцкий-старший успел поиграть за две казахстанские команды - "Елимай" и "Женис".

Возможны и другие варианты, потому что хороший вратарь нужен любой амбициозной команде. Тот же "Актобе" может быть заинтересован в подписании Александра, тем более с вратарской линией в конце сезона у красно-белых были определённые проблемы.

Каким бы ни получился выбор Заруцкого по продолжению карьеры, хочется искренне пожелать голкиперу успехов в новой команде. В этом году он показал, насколько высок его уровень, и теперь хочется, чтобы он и дальше получал удовольствие от футбола и помогал своей команде добиваться высоких целей.

Напомним, что Заруцкий за свою карьеру был игроком "Шахтёра", "Кызыл-Жара", "Атырау", "Иртыша" и "Кайсара", а уже после были этапы в "Астане" и "Кайрате". В 2018 году играл за "Кубанскую корону" в России.

Он дважды становился чемпионом Казахстана и столько же раз завоёвывал Суперкубок страны. Был участником общих этапов Лиги конференций и Лиги чемпионов, а также провёл две игры за сборную Казахстана.

