|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
|
|
|
|
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
3
|
-2
|
|
|
|270
|4 (17)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|140
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
1
|
-5
|
|
|
|58
|4 (12)
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тобол-М
|
9
|
-11
|
|
|
|712
|7 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
3
|
|
|
|
1
|225
|3 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|5 (6)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
8
|
-8
|
|
|
|720
|6 (16)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
|
|
|
|
|5 (12)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|92
|Вторая лига Казахстана 2016
|Тобол-М
|
9
|
-8
|
|
|
|713
|2 (14)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|1 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Тобол-М
|
4
|
-5
|
+0/-1
|
1
|
|360
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Тобол-М
|
14
|
-15
|
+0/-1
|
|
|1260
|3 (12)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тобол
|
4
|
-5
|
|
|
|360
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тобол
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Тобол-М
|
5
|
-8
|
+0/-1
|
|
|441
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тобол-М
|
9
|
-17
|
+1/-2
|
|
|766
|7 (12)