Прямая трансляция боя Бибосынова, Жусупова и битва Казахстана с Узбекистаном на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 9 декабря, шесть представителей сборной Казахстана по боксу проведут свои поединки на чемпионате мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Бои пройдут в рамках дневной и вечерней сессии. В каждой из них на ринг выйдут по три казахстанца. Прямая трансляция противостояний будет доступна по этой ссылке.

Дневная сессия (18:00 по казахстанскому времени):

до 86 кг: Даулет Толемисов vs Акмалжон Исроилов (Узбекстан);

до 54 кг: Сакен Бибосынов vs Факи Исса Факи (Танзания);

до 63.5 кг: Ертуган Зейнулинов vs Хосе Мануэль Агуйрэ Круз (IBA-PRO).

Вечерняя сессия (22:00):

до 51 кг: Даниял Сабит vs Леник Фернандес (Кабо-Верде);

до 57 кг: Оразбек Асылкулов vs Мукело Дламини (Эсватини);

до 71 кг: Абылайхан Жусупов vs Александр Радионов (Беларусь).

Чемпионат мира в Дубае продлится с 4 по 13 декабря. За победу спортсмены получат по 300 000 долларов, обладатели серебра — по 150 000, бронзовые призёры — по 75 000. Даже четвертьфиналисты смогут рассчитывать на выплату — по 10 000 долларов каждому.

Казахстанцы представлены во всех 13 весовых категориях. С полным составом национальной командой можно ознакомиться здесь.

