UFC
Сегодня 14:56
 

Шавкат Рахмонов? UFC назвал своих лучших бойцов

  Комментарии

Шавкат Рахмонов. Фото: ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Американский промоушен по смешанным единоборствам - UFC - представил обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P), передают Vesti.kz.

После прошедшего номерного турнира 323 в Лас-Вегасе (США) в топ-15 ворвались сразу два новоиспечённых чемпиона - россиянин Пётр Ян (20-5) и представитель США мьянманского происхождения Джошуа Ван (16-2).

Напомним, Ян победил грузинского файтера Мераба Двалишвили (21-5) и стал обладателем титула в легчайшем весе. Такого же успеха, но уже в наилегчайшем дивизионе, добился и Ван, сенсационно выигравший у доминирующего чемпиона Алешандре Пантожу (30-6). Теперь Джошуа 11-й в списке лучших бойцов UFC.

Топ-10 бойцов P4P UFC:

  1. Ислам Махачев (Россия).
  2. Илия Топурия (Испания).
  3. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
  4. Алекс Перейра (Бразилия).
  5. Александр Волкановски (Австралия).
  6. Пётр Ян (Россия).
  7. Том Аспиналл (Великобритания).
  8. Мераб Двалишвили (Грузия).
  9. Александр Пантожа (Бразилия).
  10. Макс Холлоуэй (США).

Напомним, в августе текущего года казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (19-0) впервые вошёл в рейтинг P4P, сместив бывшего чемпиона лёгкого дивизиона бразильца Чарльза Оливейру (36-11). Однако уже в октябре он покинул топ-15, и в обновлённой версии списка его имя вновь отсутствует.

