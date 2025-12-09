Шавкат Рахмонов? UFC назвал своих лучших бойцов

Американский промоушен по смешанным единоборствам - UFC - представил обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P), передают Vesti.kz.
После прошедшего номерного турнира 323 в Лас-Вегасе (США) в топ-15 ворвались сразу два новоиспечённых чемпиона - россиянин Пётр Ян (20-5) и представитель США мьянманского происхождения Джошуа Ван (16-2).
Напомним, Ян победил грузинского файтера Мераба Двалишвили (21-5) и стал обладателем титула в легчайшем весе. Такого же успеха, но уже в наилегчайшем дивизионе, добился и Ван, сенсационно выигравший у доминирующего чемпиона Алешандре Пантожу (30-6). Теперь Джошуа 11-й в списке лучших бойцов UFC.
Топ-10 бойцов P4P UFC:
- Ислам Махачев (Россия).
- Илия Топурия (Испания).
- Хамзат Чимаев (ОАЭ).
- Алекс Перейра (Бразилия).
- Александр Волкановски (Австралия).
- Пётр Ян (Россия).
- Том Аспиналл (Великобритания).
- Мераб Двалишвили (Грузия).
- Александр Пантожа (Бразилия).
- Макс Холлоуэй (США).
Напомним, в августе текущего года казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (19-0) впервые вошёл в рейтинг P4P, сместив бывшего чемпиона лёгкого дивизиона бразильца Чарльза Оливейру (36-11). Однако уже в октябре он покинул топ-15, и в обновлённой версии списка его имя вновь отсутствует.
