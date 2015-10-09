"Страшное случилось". В России отреагировали на нокдаун от Казахстана и скандал на ЧМ по боксу

Пресс-служба промоутерской компании Russian Cagefighting Championship (RCC) подвела итоги боя россиянина Джамбулата Бижамова против казахстанского боксёра Ерасыла Жакпекова на чемпионате мира-2025 от Международной боксёрской ассоциации (IBA), проходящего в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Итогом противостояния стала победа Бижамова раздельным решением судей (4:1). При этом в третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун. Некоторые фанаты бокса выразили несогласие с судейским вердиктом.

"Джамбулат Бижамов в ярчайшем поединке проходит Жакпекова на чемпионате мира по боксу-2025 В Дубае на стадии 1/8 финала в категории до 80 кг боксёр RCC Джамбулат Бижамов сражался с Ерассылом Жакпековым из Казахстана. Поединок получился горячим и захватывающим: начала Бижамов выжидал в первом раунде и скорее шёл в контратаки, потом раскрылся во втором и чуть отпустил инициативу. Страшное случилось в раунде номер 3. Джамбулат пропустил тяжёлый удар и ему открыли счёт стоячего нокдауна. Но наш боксёр смог восстановиться, собраться и в сочных разменах вытащил бой раздельным решением судей", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря. Часть из них признали победу российского боксёра, тогда как другие раскритиковали судейство.

"Бой очень спорный Чистый проигрыш Бижамов Бижамов проиграл Какой спорный, деньги всё решает Бижамов выиграл в чистую,казах очень грязно боксировал Даже после нокдауна он доминировал. Все по делу Нечестный бой. Подкупили Выиграл Джанбулат ,нокдаун эта одно очко Судьй в наглую вытащили Те кто видел этот бой, знают кто победил на самом деле", - написали в комментариях.

Добавим, что сегодня, 9 декабря, шесть представителей сборной Казахстана проведут свои поединки на ЧМ-2025. Подробности и прямая трансляция - тут.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!