КПЛ
Сегодня 14:34
 

Экс-футболист ПСЖ предупредил таланта сборной Казахстана перед трансфером в Европу

Экс-футболист ПСЖ предупредил таланта сборной Казахстана перед трансфером в Европу Ислам Чесноков в матче Казахстан - Северная Македония. ©КФФ

Бывший нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и шотландского "Хиберниана" Франк Джа Джедже поделился рекомендациями для вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, который готовится к переходу в "Хартс", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Ивуариец отметил, что казахстанскому вингеру предстоит значительно более жёсткий и интенсивный футбол:

"Чесноков должен учитывать, что шотландская лига равносильна английскому Чемпионшипу. Там огромную роль играет "физика", и этот турнир превосходит КПЛ".

"В Шотландии — настоящие дерби"

Джа Джедже напомнил, что Чесноков попадёт в чемпионат, где проходят по-настоящему громкие и принципиальные матчи:

"У "Хартса" ожесточенное дерби с "Хибернианом": это команды из одного города, так что между ними принципиальное соперничество. Местные болельщики очень-очень страстные и, что интересно, будут рядом вне зависимости от результата".

Чесноков уже скоро окажется в составе "Хартса"

По данным источника, в ближайшие дни Чесноков присоединится к новой команде. Его дебют намечен на 3 января — в выездном матче против "Ливингстона".

Джа Джедже знаком с КПЛ не понаслышке

Стоит отметить, что воспитанник ПСЖ хорошо знаком с уровнем КПЛ. За свою карьеру 39-летний форвард выступал в Казахстане за "Иртыш" и "Кайсар", проведя 43 матча и сделав девять результативных действий. 

Удачный сезон Чеснокова в "Тоболе"

Напомним, с 1 ноября Чесноков находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025 он сыграл за костанайский "Тобол" 29 матчей, забил 10 голов, сделал четыре ассиста, помог клубу выиграть Кубок Казахстана и завершил сезон как лучший дриблёр и самый грубый игрок КПЛ-2025.

