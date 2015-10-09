Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 23:36
 

Нокаутом обернулся бой вице-чемпиона мира из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Нокаутом обернулся бой вице-чемпиона мира из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу Серик Темиржанов. Фото: КФБ©

Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел в 1/4 финала на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов Темиржанову противостоял Эндрю Чилата из Замбии. Поединок завершился досрочной победой казахстанца нокаутом во втором раунде. Темиржанов сильно и удачно попал сопернику по печени. 

Темиржанов является серебряным призёром чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 19:45   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Зейнуллинов
Ничья
Агирре Круз
Проголосовало 2 человек

