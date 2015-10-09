Раздельным решением судей обернулся бой казахстанца на ЧМ-2025 по боксу

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 19:58
 

Казахстанский боксер Нурмагамед Юсупов выступил в 1/8 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов он противостоял Энмануэлю Рейесу Пла из Испании.

Поединок завершился победой испанца раздельным решением судей (4:1). Таким образом, Рейес вышел в 1/4 финала, а Юсупов завершился выступление на турнире в ОАЭ.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

