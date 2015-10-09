Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 20:56
 

Судьи выбрали победителя боя супертяжа из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Судьи выбрали победителя боя супертяжа из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский супертяжеловес Нурлан Сапарбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский супертяжеловес Нурлан Сапарбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов он противостоял Иману Раамезанпурделвару из Ирана.

Поединок завершился победой Сапарбая раздельным решением судей (4:1).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/8 финала, мужчины
9 декабря 23:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Асылкулов
Ничья
Дламини
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!