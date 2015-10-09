Судьи выбрали победителя боя супертяжа из Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский супертяжеловес Нурлан Сапарбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов он противостоял Иману Раамезанпурделвару из Ирана.

Поединок завершился победой Сапарбая раздельным решением судей (4:1).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

