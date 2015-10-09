Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Слот поставил ультиматум Салаху? Тренер ответил на громкую критику форварда

Слот поставил ультиматум Салаху? Тренер ответил на громкую критику форварда ©x.com/LFC

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал возникший конфликт с главным звездным форвардом команды Мохамедом Салахом, сообщают Vesti.kz.

"Вы говорите, что все совершают ошибки в жизни… поэтому первое, что должно быть, — считает ли игрок, что он тоже совершил ошибку! Следующий вопрос: должна ли инициатива исходить от меня или от игрока?" — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Салах публично раскритиковал клуб, заявив, что ему необоснованно урезали игровое время. После этого Арне Слот оставил нападающего вне заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Интером".

