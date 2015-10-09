Слот поставил ультиматум Салаху? Тренер ответил на громкую критику форварда

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал возникший конфликт с главным звездным форвардом команды Мохамедом Салахом, сообщают Vesti.kz.
"Вы говорите, что все совершают ошибки в жизни… поэтому первое, что должно быть, — считает ли игрок, что он тоже совершил ошибку! Следующий вопрос: должна ли инициатива исходить от меня или от игрока?" — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Ранее Салах публично раскритиковал клуб, заявив, что ему необоснованно урезали игровое время. После этого Арне Слот оставил нападающего вне заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Интером".
🚨 Arne Slot: “You say everyone makes mistakes in life… so the first thing should be — does the player think he made a mistake as well!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2025
“The next question is: should the initiative come from myself or from player?”.
“I never said I’m not gonna talk to him anymore”. pic.twitter.com/c1kbDPYoVu
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама