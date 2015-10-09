Сенсации аутсайдеров и осечки грандов: как прошёл шестой тур Лиги чемпионов

Шестой тур Лиги чемпионов принёс целую россыпь драматичных матчей и весомых турнирных сдвигов. Ниже корреспондент Vesti.kz рассказывает о ключевых встречах тура.

Матч в Леверкузене (Германия) получился насыщенным и эмоциональным. "Байер" вышел вперёд уже на 13-й минуте после автогола Бруно Гимараеша, который неудачно подставился при стандарте. Однако после перерыва "Ньюкасл" перевернул игру: Энтони Гордон реализовал пенальти на 51-й минуте, а Льюис Майли на 74-й вывел гостей вперёд. Казалось, "сороки" удержат победу, но под занавес встречи Алекс Гримальдо восстановил равновесие.

После шести туров у "Байера" 9 очков (20-е место), у "Ньюкасла" — 10 баллов (12-я строчка).

Лиссабонцы провели один из самых дисциплинированных и цельных матчей в сезоне. На 20-й минуте Ричард Риос точным ударом открыл счёт, а Леонардо Баррейро ранним голом второго тайма укрепил преимущество "Бенфики". "Наполи" так и не смог навязать достаточного давления, а хозяева спокойно довели встречу до победы.

Португальский клуб поднялся на 25-е место с 6 очками, тогда как неаполитанцы идут 23-ми, имея в активе 7 баллов.

Дортмундцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать победу. Юлиан Брандт открыл матч точным ударом на 18-й минуте, однако Хайтам Алисами восстановил равновесие незадолго до перерыва. В начале второй половины Брандт оформил дубль, вновь выводя "Боруссию" вперёд. Но норвежцы, как часто бывает, не сдались: на 75-й минуте Йенс Хауге завершил быструю атаку и спас гостей от поражения.

Теперь "Боруссия" идёт 10-й с 11 очками, "Будё-Глимт" с 3 баллами занимает 32-е место.

Туринцы взяли важные три очка. В середине второго тайма Вестон Маккенни вывел "Юве" вперёд, а спустя шесть минут Джонатан Дэвид удвоил преимущество хозяев. "Пафос" пытался зацепиться за результат, но объективно уступал по темпу и качеству игры. Таким образом, итальянский клуб поднялся на 17-е место (9 очков), а кипрский — с 6 баллами идёт 26-м.

Отметим, что в третьем туре "Пафос" пересекался с казахстанским "Кайратом": несмотря на удаление уже на 4-й минуте и выездную игру, киприоты сумели удержать нулевую ничью в Алматы.

Другие матчи тура

Также в рамках шестого тура "Карабах" и "Аякс" выдали яркий и результативный матч, завершившийся победой амстердамцев со счётом 4:2.

"Копенгаген" на 90-й минуте вырвал победу у испанского "Вильярреала" (3:2).

Мадридский "Реал" дома уступил победу над "Манчестер Сити" — 1:2.

"Атлетик" из Бильбао удивил, сыграв в нулевую ничью с действующим чемпионом турнира — парижским ПСЖ.

А лондонский "Арсенал" уверенно разобрался с "Брюгге", одержав крупную победу 3:0 и продолжает быть единоличным лидером турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Результаты первого игрового дня шестого тура доступны по ссылке ниже.

Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

