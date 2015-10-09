Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 10:56
 

Сенсации аутсайдеров и осечки грандов: как прошёл шестой тур Лиги чемпионов

  Комментарии

Шестой тур Лиги чемпионов принёс целую россыпь драматичных матчей и весомых турнирных сдвигов. Ниже корреспондент Vesti.kz рассказывает о ключевых встречах тура.

"Байер""Ньюкасл" (2:2)

Матч в Леверкузене (Германия) получился насыщенным и эмоциональным. "Байер" вышел вперёд уже на 13-й минуте после автогола Бруно Гимараеша, который неудачно подставился при стандарте. Однако после перерыва "Ньюкасл" перевернул игру: Энтони Гордон реализовал пенальти на 51-й минуте, а Льюис Майли на 74-й вывел гостей вперёд. Казалось, "сороки" удержат победу, но под занавес встречи Алекс Гримальдо восстановил равновесие.

После шести туров у "Байера" 9 очков (20-е место), у "Ньюкасла" — 10 баллов (12-я строчка).

"Бенфика""Наполи" (2:0)

Лиссабонцы провели один из самых дисциплинированных и цельных матчей в сезоне. На 20-й минуте Ричард Риос точным ударом открыл счёт, а Леонардо Баррейро ранним голом второго тайма укрепил преимущество "Бенфики". "Наполи" так и не смог навязать достаточного давления, а хозяева спокойно довели встречу до победы.

Португальский клуб поднялся на 25-е место с 6 очками, тогда как неаполитанцы идут 23-ми, имея в активе 7 баллов.

"Боруссия" Дортмунд"Будё-Глимт" (2:2)

Дортмундцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать победу. Юлиан Брандт открыл матч точным ударом на 18-й минуте, однако Хайтам Алисами восстановил равновесие незадолго до перерыва. В начале второй половины Брандт оформил дубль, вновь выводя "Боруссию" вперёд. Но норвежцы, как часто бывает, не сдались: на 75-й минуте Йенс Хауге завершил быструю атаку и спас гостей от поражения.

Теперь "Боруссия" идёт 10-й с 11 очками, "Будё-Глимт" с 3 баллами занимает 32-е место.

"Ювентус" — "Пафос" (2:0)

Туринцы взяли важные три очка. В середине второго тайма Вестон Маккенни вывел "Юве" вперёд, а спустя шесть минут Джонатан Дэвид удвоил преимущество хозяев. "Пафос" пытался зацепиться за результат, но объективно уступал по темпу и качеству игры. Таким образом, итальянский клуб поднялся на 17-е место (9 очков), а кипрский — с 6 баллами идёт 26-м.

Отметим, что в третьем туре "Пафос" пересекался с казахстанским "Кайратом": несмотря на удаление уже на 4-й минуте и выездную игру, киприоты сумели удержать нулевую ничью в Алматы.

Другие матчи тура

  • Также в рамках шестого тура "Карабах" и "Аякс" выдали яркий и результативный матч, завершившийся победой амстердамцев со счётом 4:2.
  • "Копенгаген" на 90-й минуте вырвал победу у испанского "Вильярреала" (3:2).
  • Мадридский "Реал" дома уступил победу над "Манчестер Сити" — 1:2.
  • "Атлетик" из Бильбао удивил, сыграв в нулевую ничью с действующим чемпионом турнира — парижским ПСЖ.
  • А лондонский "Арсенал" уверенно разобрался с "Брюгге", одержав крупную победу 3:0 и продолжает быть единоличным лидером турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Результаты первого игрового дня шестого тура доступны по ссылке ниже.

Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

