Любительский бокс
Сегодня 21:23
 

Разгромом завершился бой супертяжа из Казахстана против призёра ЧМ за медаль чемпионата мира-2025

Разгромом завершился бой супертяжа из Казахстана против призёра ЧМ за медаль чемпионата мира-2025 ©Кадр из видео

Казахстанский супертяжеловес Нурлан Сапарбай выступил в четвертьфинале чемпионата мира по боксу-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

На этой стадии его соперником стал армянин Давид Чалоян. Поединок прошёл в лимите весовой категории свыше 92 килограммов.

Первый раунд завершился победный представителя Армении 4:1. Вторая трёхминутная с идентичным счётом досталась Чалояну. В третьем отрезке Сапарбай не смог перевернуть исход встречи и потерпел поражение (5:0).

Таким образом, казахстанец покинул соревнования, а армянин вышел в полуфинал, гарантировав себе бронзу.

Давид Чалоян - серебряный призёр чемпионата мира-2021.

В этот же день, 10 декабря, победы в своих четвертьфиналах одержали казахстанцы Темиртас ЖусуповСакен Бибосынов и Сабыржан АккалыковСерик Темиржанов и Санатали Тольтаев завершили выступление на стадии 1/4 финала.

Сегодня на ринг выйдут ещё четыре боксёра из Казахстана - вечерняя сессия стартует в 22:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов начислят по 10 тысяч долларов.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/4 финала, мужчины
