Чемпионы мира из Узбекистана и России решили судьбу медали ЧМ по боксу с участием Казахстана

Узбекистанский боксёр Акмалжон Исроилов завершил выступление на чемпионате мира-2025 IBA, уступив в четвертьфинале турнира, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В категории до 86 килограммов Исроилов встретился с сильным соперником — россиянином Шарабутдином Атаевым. По итогам трёх раундов судьи отдали предпочтение Атаеву раздельным решением, и он гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Исроилов — чемпион мира World Boxing в Ливерпуле и обладатель золота молодёжного ЧМ-2024.

Его оппонент Атаев — чемпион мира-2023 и чемпион Европы-2024.

Ранее 10 декабря в четвертьфинальных поединках успех праздновали казахстанцы Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Сабыржан Аккалыков. Серик Темиржанов, Санатали Тольтаев и Нурлан Сапарбай, напротив, проиграли свои бои и завершили турнир на стадии 1/4 финала.

В вечерней сессии, которая начнётся в 22:00 по времени Астаны, на ринг выйдут ещё четыре боксёра из Казахстана. Прямая трансляция доступна по указанной ссылке.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфиналов — по 10 тысяч.

