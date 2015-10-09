Боксёр из Узбекистана выиграл бой нокаутом в весе казахстанца на ЧМ

Боксёр из Узбекистана Арман Маханов одержал досрочную победу на чемпионате мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории свыше 92 килограммов он победил нокаутом в третьем раунде австралийца Кристофера Эндрю Томпсона из команды IBA.

Отметим, что в этом весе от Казахстана выступает Нурлан Сапарбай. С составом нашей сборной на этот турнир можно ознакомиться здесь.

Чемпионы мира в Дубае получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры - по 150 тысяч, бронзовые - по 75 тысяч, а четвертьфиналисты - по 10 тысяч.

